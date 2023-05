Turquia. Erdogan promete defender "independência" do país como fez no golpe de Estado de 2016

Bizim sevgimiz de mücadelemiz de aziz milletimiz içindir. Biz kendi adımıza kimseyle kavga etmeyiz, milletimiz söz konusu olduğunda da kimseyi tanımayız.



Canımızı dişimize takarak, sevdalısı olduğumuz milletimiz için koşturmayı görev biliriz.… pic.twitter.com/ZimhlkLQDy — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 12, 2023

Erdogan, que está no poder há 21 anos, garantiu que “não desistirá de servir” o seu país.O ministro turco do Interior, Süleyman Soylu, já tinha comparado, em finais de abril, as eleições legislativas e presidenciais do próximo domingo com a tentativa de golpe de Estado de 2016."O 15 de julho foi uma tentativa de golpe literal; o 14 de maio é uma tentativa de golpe político", declarou então o ministro.Diversos analistas políticos e a oposição alertaram para a hipótese de, perante uma derrota nas urnas, Erdogan poder resistir a reconhecer o resultado, como fez o seu partido, o AKP (Partido da Justiça e do Desenvolvimento), quando em 2019 perdeu a presidência da câmara da cidade de Istambul.Ince, que foi candidato do CHP contra Recep Tayyip Erdogan nas eleições anteriores, em 2018, concorria agora pelo seu próprio partido, o Partido da Pátria. Ince demarcava-se da restante oposição nestas eleições e a imprensa pró-Erdogan estava, por isso, a dar-lhe um certo relevo no sentido de enfraquecer o candidato da oposição. Com a sua desistência, a oposição poderá ter agora mais oportunidades para derrotar Erdogan.

Erdogan promete um novo aumento do salário mínimo, nomeadamente um aumento de 45 por cento aos funcionários públicos, e um mês de gás natural gratuito para as famílias.

A mudança de um regime presidencialista, que vigora atualmente, para um regime parlamentarista fez com que Kilicdaroglu conseguisse unir vários eleitores, principalmente estudantes, que pedem o fim do sistema autocrático de Erdogan.

Os estudantes podem ser mesmo um trunfo para Kilicdaroglu, já que existem cinco milhões de eleitores que votam pela primeira vez numas eleições presidenciais.

Durante uma entrevista esta sexta-feira, Erdogan admitiu que poderá não conseguir conquistar os votos deste jovem eleitorado.“Há uma geração no nosso país que não conheceu nenhuma das preocupações que sofremos”, afirmou. "Temos dificuldades em explicar os nossos valores a esta nova geração. Porque os nossos jovens não se comparam com a velha Turquia, mas com países que têm condições muito melhores", explicou.De acordo com as sondagens, mais de metade dos jovens turcos admite votar em Kilicdaroglu.

c/agências