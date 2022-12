Turquia exige mais "medidas positivas" da Suécia para levantar veto a adesão

"Estamos cientes das medidas positivas que foram tomadas, mas ainda há passos importantes a serem dados", declarou o ministro turco depois de receber em Ancara o homólogo sueco, Tobias Billstrom.

A Turquia tem bloqueado desde maio a entrada da Suécia e da Finlândia na Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), exigindo nomeadamente que os dois países procedam à extradição de opositores que considera "terroristas".

A visita de Billstrom a Ancara, embora prevista já há bastante tempo, ocorre poucos dias após a recusa do Supremo Tribunal sueco em extraditar o jornalista Bülent Kenes, reclamada pelo presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, decisão considerada por Cavusoglu como "muito negativa".

Para o chefe da diplomacia turca, o novo Governo sueco "está mais determinado a satisfazer as exigências turcas" e é "mais sincero" do que o anterior na aplicação do memorando de entendimento assinado em junho para remover os obstáculos ao alargamento da Aliança Atlântica.

No entanto, além da questão das extradições, Cavusoglu lamentou as restrições que permanecem às exportações suecas de equipamentos militares.

"As nossas empresas de defesa ainda não obtiveram o aval para os seus pedidos de importação de determinados produtos", incluindo algumas peças de motores de fabrico sueco, exemplificou.

Por seu lado, Billstrom tentou tranquilizar o homólogo turco.

"A minha mensagem para Cavusoglu e para o povo turco é clara: a Suécia mantém as suas promessas e leva-as a sério", admitindo, porém, que o país tem um "sistema judiciário independente".

"Desde a assinatura do memorando, a Suécia fez da nossa cooperação uma prioridade", insistiu Billstrom.

O Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), que Ancara considera um movimento terrorista, "pode não ser uma ameaça" para a Suécia, "mas é uma ameaça para a Turquia e levamos isso muito a sério" assegurou o chefe da diplomacia sueca.

"As alterações à Constituição vão criminalizar o apoio a atividades terroristas. Estamos a fazer a nossa parte para aplicar os termos do memorando", insistiu Billstrom.

Após a adesão à NATO, indicou o ministro sueco, Estocolmo criminalizará a "propaganda sobre o terrorismo".

"Isso terá um alcance ainda maior. (...) Apoiar ou promover o terrorismo será criminalizado. Por exemplo, apoiar as atividades do PKK em solo sueco também será crime", explicou, segundo a agência de notícias Anatolia.

"Estamos a fazer todos os possíveis para cumprir o pacto e pô-lo em funcionamento", afirmou, em relação ao acordo alcançado pelas partes para a Turquia levantar o veto e que inclui uma reforma das leis anti-terrorismo e cumprimento de extradição pedidos feitos pela Turquia.

Billstrom destacou que ambos os países compartilham uma "intensa cooperação na luta contra o terrorismo", mas que "é necessário tomar algumas medidas antes de o pacto ser totalmente implementado".

Na visita que se encontra a realizar à Turquia, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Suécia tem previsto para hoje uma ida ao Parlamento, dominado pelo AKP, de Erdogan, onde será recebido pelo líder da Assembleia Nacional.

Apenas os parlamentos turco e húngaro não ratificaram a entrada dos dois países nórdicos na NATO.

No início de novembro, o novo primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, eleito para um governo conservador, efetuou uma das primeiras viagens ao estrangeiro a Ancara com o objetivo de levantar o veto turco.