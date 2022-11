Turquia. Explosão no centro de Istambul faz vários mortos

Segundo o governador local e várias testemunhas, a explosão fez os pedestres fugirem da Avenida Istiklal, onde rapidamente chegaram ambulâncias.





A área agora evacuada, no distrito de Beyoglu, estava lotada com turistas e famílias no momento do incidente, como é habitual ao fim de semana.







A emissora turca TRT e a agência estatal Anadolu avançaram que a causa da explosão, que ocorreu pelas das 16h20 (13h20 em Lisboa), ainda não é conhecida.



"Infelizmente, o número de mortos aumentou para seis e o número de feridos para 53. Desejamos a misericórdia de Deus para aqueles que perderam as vidas e uma rápida recuperação para os feridos", disse o governador de Istambul, Ali Yerlikaya, no Twitter.





İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlama anı. pic.twitter.com/ZuFByNKTyv — Pusholder (@pusholder) November 13, 2022



O presidente Recep Tayyip Erdogan já denunciou um "cruel ataque". "Os responsáveis por este cruel ataque serão desmascarados. Que o nosso povo tenha a certeza de que os autores serão punidos", disse em direto na televisão turca.





"As tentativas de manter a Turquia e a nação turca no terror não podem alcançar o seu objetivo", frisou o líder.







Segundo a Associated Press, antes de partir para a cimeira do G20, na Indonésia, o presidente turco disse ainda que a explosão terá sido causada por um "traiçoeiro" ataque "à bomba".







Para Erdogan, "seria errado dizer que este é, sem dúvida, um ataque terrorista, mas os relatórios iniciais e as informações do meu governador apontam para terrorismo".











İstiklal Caddesi’nde meydana gelen bombalı saldırıda vefat eden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.



Ülkemize, milletimize, İstanbul’umuza geçmiş olsun. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 13, 2022

No Twitter, o presidente turco disse desejar “a misericórdia de Deus para os nossos irmãos que morreram no atentado bombista na rua Istiklal, paciência para os seus familiares e uma rápida recuperação para os feridos”.

De acordo com imagens difundidas pelas redes sociais, o momento da explosão ouve-se ao longe, acompanhado de chamas e desencadeando imediatamente um movimento de pânico.



Uma grande cratera negra também é visível nestas imagens, assim como vários corpos no solo nas proximidades.



A rua Itstiqlal já foi atingida no passado por um ataque reivindicado pelo grupo Estado Islâmico, que matou quase 500 pessoas e feriu mais de 2.000, durante uma campanha de investidas que atingiu Istambul em 2015-2016.







(em atualização)