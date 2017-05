Turquia: Fricções com o Ocidente podem resultar em nova vaga de refugiados na Europa

Mais de uma dezena de jornalistas do principal órgão de comunicação da oposição turca foram esta terça-feira condenados por propagandear mensagens terroristas. O seu diretor enfrenta uma pena de 43 anos de prisão.



Fetullah Gulen é o homem acusado de estar por trás da tentativa de golpe de estado de15 de julho de 2016 que fez 265 mortos e mais de mil e quatrocentos feridos.



O Clérigo vive nos Estados Unidos. Obama recusou a extradição por falta de provas de envolvimento no golpe. O assunto volta agora a estar em cima da mesa nos encontros entre Erdogan e Trump.



"As relações entre a Turquia e os Estados Unidos foram erguidas sobre valores comuns, como a democracia, e interesses também comuns.

Manter essa excelente relação mais forte do que nunca será muito importante, não apenas para esses interesses, como para manter a paz e a estabilidade mundiais".



Erdogan, que viu os seus poderes reforçados após o referendo mês passado vai poder governar o país de forma quase absoluta. Nomeia o executivo e passa a poder dissolver a assembleia gerindo então o país através de decretos presidenciais.



A Organização para a Segurança e Cooperação na Europa que a convite do governo turco monitorizou o ato, considerou que não foram cumpridas as regras democráticas, nomeadamente por falta de liberdade de imprensa.



No rescaldo da tentativa de golpe de estado do verão passado pelo menos 50 mil pessoas foram detidas. Militares, professores universitários, jornalistas e juízes encabeçam as listas.



Um ano após o golpe as vagas de detenções não acabaram. Já depois do referendo aos poderes de Erdogan nova purga nos ministérios da educação e energia com praticamente uma centena de novos detidos.