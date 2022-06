Turquia. Julgamento de uma ONG feminista adiado para outubro

Um procurador de Istambul decidiu em abril processar a associação We Will Stop Feminicide (Vamos Acabar Com o Feminicídio) e solicitar a sua dissolução por "atividades contra a lei e a moral".

Para Nursel Inal, uma das responsáveis da associação criada em 2010, trata-se de um julgamento político.

"Existe um movimento de mulheres muito organizado na Turquia e acreditamos que este julgamento é um ataque à luta das mulheres pelos seus direitos", declarou Inal à AFP, pouco antes da audiência.

Centenas de mulheres concentraram-se hoje diante do tribunal para manifestar o seu apoio. "Nunca estarás sozinha!", "Vamos acabar com os feminicídios!", gritaram as manifestantes, agitando bandeiras roxas, a cor do movimento feminista na Turquia.

Na origem do julgamento estão queixas apresentadas por indivíduos que acusam membros da associação de "destruir a família sob o pretexto de defender os direitos das mulheres".

A organização publica regularmente relatórios sobre os assassínios de mulheres no país.

Também organizou diversas manifestações para que a Turquia não abandonasse a Convenção de Istambul, tratado internacional que estabelece o quadro legal e institucional para o combate à violência de género, da qual o país se retirou em 2021.

O Governo turco justificou a sua decisão de abandonar o tratado por este incentivar a homossexualidade e ameaçar a estrutura familiar tradicional.

Segundo a plataforma, 160 mulheres foram mortas nos primeiros seis meses de 2022 na Turquia, a maioria delas por familiares. O número de vítimas de feminicídio no ano passado foi de 423.

"Estamos sob pressão do Governo porque tornamos cada feminicídio visível, publicando os nomes das mulheres mortas, uma a uma", sublinhou Inal.

"Os nossos relatórios contradizem a afirmação do Governo de que o número de feminicídios caiu", sublinhou a responsável da organização.

Mais de 300 advogados em toda a Turquia ofereceram os seus serviços para defender a associação.