Turquia medeia reunião entre Rússia e Ucrânia

O encontro entre Lavrov e Kuleba, anunciado na passada segunda-feira pelo chefe da diplomacia turca, Mevlut Çavusoglu, vai decorrer à margem do fórum diplomático de Antalya, que se realiza no fim de semana naquela cidade do sul da Turquia, na costa do Mediterrâneo.”, disse na altura Çavusoglu em declarações em Ancara.Na véspera do encontro, o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, que tem intensificado os esforços de mediação desde o início da crise, disse que "".Membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) e aliado da Ucrânia, a Turquia também tem laços estreitos com a Rússia e tem tido o cuidado de manter uma linha aberta com ambas as capitais desde o início do conflito.", insistiu, na quarta-feira, o governante turco.





As conversações entre Kiev e Moscovo resultaram até agora em cessar-fogos e na abertura de corredores humanitários para retirar civis de cidades sitiadas, mas a Rússia tem sido acusada de violar os acordos.



Kuleba já afirmou que as expetativas eram limitadas, uma vez que a Rússia mantém uma campanha de bombardeamentos e um cerco às grandes cidades.



Por outro lado, defendeu que o êxito das conversações ia depender das "instruções e orientações dadas a Lavrov" pelo Kremlin.



As conversações ilustram os esforços do presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, para desempenhar um papel de mediador desde o início da crise.



"Espero que a reunião entre os ministros prepare o caminho para um cessar-fogo permanente", acrescentou.