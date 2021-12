Turquia nomeia ex-embaixador como emissário para normalização das relações com a Arménia

"Com a autorização do Presidente, o nosso ex-embaixador em Washington, Serdar Kilic, será oficialmente nomeado enviado especial", salientou o governante em declarações a um canal de televisão.

Serdar Kilic já desempenhou anteriormente a função de enviado especial da Turquia no Japão e Líbano, noticia a agência AFP.

As companhias aéreas turcas e arménias já solicitaram voos charter desde Istambul e Ancara, salientou o ministro.

O Ministério dos Transportes vai avaliar estas solicitações e nos próximos dias estarão disponíveis novas informações sobre as empresas que poderão operar estes voos, destacou Mevlut Cavusoglu.

Ao longo dos últimos 100 anos as relações entre os dois países têm sido tensas, nomeadamente devido à rejeição por parte de Ancara em reconhecer como "genocídio" o massacre de cidadãos arménios pelo Império Otomano durante a Primeira Guerra Mundial (1914-1918).

Vários historiadores consideram que se tratou de um genocídio, assim como vários governos e parlamentos, entre os quais os dos Estados Unidos, da França e da Alemanha.

O número de vítimas mortais varia entre os 600 mil e os 1,5 milhões de arménios massacrados pelos turcos.

A Turquia, apesar da queda do Império Otomano em 1920, recusa aceitar o termo "genocídio", evocando a guerra civil e a fome extrema como a causa de morte "de entre 300 mil a 500 mil pessoas, arménios e turcos".

Ancara e Erevan nunca estabeleceram relações diplomáticas, sendo que as fronteiras entre os dois países se mantêm fechadas desde os anos 1990.

Em 2009, a Arménia e a Turquia assinaram um acordo para a normalização das relações, mas o documento nunca foi retificado por Erevan, que abandonou o tratado em 2018.

As relações entre os dois países agravaram-se também por causa do conflito armado, no ano passado, que opôs a Arménia e o Azerbaijão por causa da região montanhosa do Nagorno-Karabakh.

A última guerra na região disputada por Erevan e Baku fez pelo menos 6.500 mortos, sendo que a Arménia foi obrigada a ceder vários territórios ao Azerbaijão, apoiado pela Turquia, no quadro do acordo de cessar-fogo mediado pela Rússia.

O ministro dos Negócios Estrangeiros turco realizou hoje uma visita a Abu Dhabi, após as relações entre a Turquia e os Emirados Árabes Unidos terem normalizado com a visita a Ancara, em novembro, do príncipe herdeiro desse emirado, Mohammed ben Zayed.

Segundo Cavusoglu, a visita do Presidente turco Recep Tayyip Erdogan aos Emirados Árabes Unidos poderá ocorrer nos dias 14 e 15 de fevereiro.