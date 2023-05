Turquia. Participação eleitoral pode ser histórica

A votação vai decidir a sobrevivência política, ou não, do actual Chefe de Estado, Tayip Erdogan.



A maioria das sondagens antecipa a derrota do atual Presidente.



Tayip Erdogan enfrenta o líder do Partido Republicano do Povo.



Kemal Kiliçdaroglu é apoiado por uma coligação de seis partidos e por uma formação de esquerda defensora dos direitos da minoria curda.



A poucos dias das eleições, as sondagens davam ao candidato da Aliança da Nação 49,3 por cento dos votos.



A enviada da RTP, Cândida Pinto, está a acompanhar a votação, que tem estado a decorrer tranquilamente e cuja participação, como refere, pode vir a ser histórica.