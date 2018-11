Partilhar o artigo Turquia partilhou gravações do homicídio com EUA, Arábia Saudita, Reino Unido, Alemanha e França Imprimir o artigo Turquia partilhou gravações do homicídio com EUA, Arábia Saudita, Reino Unido, Alemanha e França Enviar por email o artigo Turquia partilhou gravações do homicídio com EUA, Arábia Saudita, Reino Unido, Alemanha e França Aumentar a fonte do artigo Turquia partilhou gravações do homicídio com EUA, Arábia Saudita, Reino Unido, Alemanha e França Diminuir a fonte do artigo Turquia partilhou gravações do homicídio com EUA, Arábia Saudita, Reino Unido, Alemanha e França Ouvir o artigo Turquia partilhou gravações do homicídio com EUA, Arábia Saudita, Reino Unido, Alemanha e França