Turquia. Principal adversário de Erdogan acusa Rússia de interferir nas eleições

Sevgili Rus Dostlarımız,

Dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, Deep Fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi Türk’ün devletinden çekin. Biz hala işbirlikten ve dostluktan yanayız. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 11, 2023

A dois dias das eleições presidenciais na Turquia, Kemal Kilicdaroglu, do Partido Republicano do Povo (CHP), e principal adversário do atual presidente, Recep Tayip Erdogan, lançou dúvidas sobre a campanha eleitoral, ao acusar a Rússia de interferir nas eleições., escreveu Kilicdaroglu na sua conta da rede social Twitter, na quinta-feira.À agência Reuters, Kilicdaroglu disse ter “provas concretas” da interferência russa, embora não detalhe os conteúdos que foram divulgados online."Achamos inaceitável que outro país interfira no processo eleitoral da Turquia a favor de um partido político. Queria que o mundo inteiro soubesse disso, por isso escrevi aquele", sublinhou.O Kremlin respondeu esta sexta-feira a Kilicdaroglu, rejeitando as acusações."Declaramos oficialmente que não existe qualquer interferência. Se alguém forneceu tal informação ao Sr. Kilicdaroglu, é um mentiroso", disse Peskov.

Em que ponto estão as eleições?

As eleições de domingo vão pôr à prova Erdogan, que está no poder há 20 anos.Ince, que foi candidato do CHP contra Recep Tayyip Erdogan nas eleições anteriores, em 2018, concorria agora pelo seu próprio partido, o Partido da Pátria. Ince demarcava-se da restante oposição nestas eleições e a imprensa pró-Erdogan estava, por isso, a dar-lhe um certo relevo no sentido de enfraquecer o candidato da oposição. Com a sua desistência, a oposição poderá ter agora mais oportunidades para derrotar Erdogan.Erdogan promete um novo aumento do salário mínimo, nomeadamente um aumento de 45 por cento aos funcionários públicos, e um mês de gás natural gratuito para as famílias.A mudança de um regime presidencialista, que vigora atualmente, para um regime parlamentarista fez com que Kilicdaroglu conseguisse unir vários eleitores, principalmente estudantes, que pedem o fim do sistema autocrático de Erdogan. Os estudantes podem ser mesmo um trunfo para Kilicdaroglu, já que existem cinco milhões de eleitores que votam pela primeira vez numas eleições presidenciais.Avançar para um sistema mais democrático e parlamentarista e tornar a Turquia mais próxima dos valores ocidentais são os principais objetivos da oposição.