Turquia. Quase 2600 observadores e 130 jornalistas acompanham voto

Entre os observadores internacionais estão registadas delegações de várias organizações e embaixadas acreditadas em Timor-Leste, sendo a mais numerosa a da Austrália, que inclui 60 pessoas, entre as quais três senadores australianos.

A Embaixada dos Estados Unidos vai ter 35 observadores, a da Nova Zelândia um total de 11 e a da União Europeia oito. Estão ainda acreditados observadores das embaixadas do Brunei Darussalam, da Tailândia, das Filipinas e do Japão.

Ausente está a Embaixada de Portugal em Díli, estando, por outro lado confirmada a presença de uma delegação da Comunidades dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) e do g7+, organização intergovernamental de países que são ou foram afetados por conflitos e estão em transição para uma fase de desenvolvimento.

Entre outras, esperam-se ainda missões de organizações como a Asian Network for Free Elections, do Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) e da International Foundation for Electoral System (IFES)

A maior delegação de observadores nacionais (quase 1.600) é a formada por duas organizações da Conferência Episcopal Timorense (CET) que, segundo os responsáveis, pretende garantir que o voto decorra de forma justa.

"A igreja católica, através da Conferência Episcopal, quer contribuir para uma eleição democrática, justa, transparente e livre, para que todos os cidadãos possam expressar o seu direito ao voto", disse aos jornalistas o responsável da Comissão Nacional de Justiça, Paz e Integridade da Criação (JPIC), o padre Júlio Crispim.

A equipa de observação eleitoral vai ser liderada pela JPIC e pela Organização da Igreja para os Assuntos Sociais (OIPAS), num programa apoiado pela Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID), pelo International Republican Institute (IRI) e pelo Catholic Relief Services (CRS).

A OIPAS, que agora funciona sob alçada da JPIC, já tinha tido uma equipa de observadores nas eleições presidenciais de 2022.

João Belo, da OIPAS e responsável pela equipa de observação, disse que no terreno vão estar cerca de 90 observadores de longo prazo, que acompanharão todo o processo eleitoral, e ainda um observador por cada centro de votação, ou cerca de 1.400.

"Vamos monitorizar todos os aspetos do processo, desde a campanha, a instalação dos centros de votação, aspetos relacionados com a votação em si, durante o período de abertura e fecho das urnas e o apuramento dos resultados", explicou.

"Orientámos os nossos observadores para acompanharem depois as urnas até aos centros de apuramento municipal. E teremos equipas no centro de apuramento nacional até ao final do escrutínio", disse, referindo que a observação custará mais de 500 mil dólares (457 mil euros), financiados pelos vários parceiros.

Da lista de observadores nacionais destaca-se ainda as delegações do Fórum das Organizações Não-governamentais de Timor-Leste (Fongtil), e de várias outras organizações da sociedade civil, como a Fundasaun Mahein, a HAK, La`o Hamutuk, Renetil, Belun e JSMP.

No que toca a jornalistas, estão acreditados cerca de 125 jornalistas nacionais e cinco internacionais, incluindo dois da Lusa, um da agência de notícias francesa AFP e dois da ABC News Austrália.