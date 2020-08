Turquia quer negociar com a Grécia diferendo sobre o Mediterrâneo

"O caminho para uma solução no Mediterrâneo oriental passa pelo diálogo e a negociação. Não vamos atrás de aventuras desnecessárias nem procuramos tensões", disse hoje Erdogan em declarações transmitidas pela emissora NTV.

Na semana passada verificou-se uma escalada da tensão no Mediterrâneo oriental pela presença - numa zona reclama por Atenas - de um navio de prospeção turco (Oruç Reis) escoltado por fragatas da Marinha de Guerra da Turquia.

"A Turquia não vai aumentar as tensões no Mediterrâneo. É a Grécia que ignora a Turquia e a República Turca do Chipre do Norte", declarou o chefe de Estado.

Nesse sentido, Erdogan anunciou hoje que vai estabelecer um contacto telefónico com a chanceler alemã, Angela Merkel, e com o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, mas não adiantou mais detalhes.

A vontade de diálogo é anunciada um dia antes de uma reunião extraordinária dos ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia, que entre outros assuntos versará sobre o conflito diplomático entre a Turquia e a Grécia.

Na quarta-feira, o ministro grego dos Negócios Estrangeiros, Kyriakos Mitsotakis, reafirmou a posição de Atenas sobre a vontade de diálogo com Ancara, mas alertou que a Grécia está disposta a responder a qualquer desafio.

Na sexta-feira passada, a Grécia e o Egito assinaram um acordo para a delimitação das Zonas Económicas Exclusivas (ZEE) na tentativa de contrariar um tratado semelhante firmado em novembro de 2019 entre a Turquia e o governo da Líbia reconhecido internacionalmente.

Em resposta, Ancara anunciou as atividades de exploração que tinham sido suspensas em julho, a pedido da Alemanha, como gesto de boa vontade para alcançar o diálogo com a Grécia.

As autoridades turcas afirmaram que o navio Oruç Reis, usado para identificar possíveis fontes de hidrocarbonetos vai manter a atividade até ao próximo dia 23 de agosto.