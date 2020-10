Turquia rejeita ameaças de sanções por perfurações no Mediterrâneo

"O uso contínuo da retórica das sanções não é construtivo", disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Turquia, em comunicado hoje divulgado.

"A União Europeia (UE) deve entender que assim não consegue chegar a lado nenhum", acrescentou.

Os líderes da UE, reunidos em Bruxelas, ameaçaram hoje aplicar novas sanções a Ancara, embora tenham referido que preferem manter o diálogo político com a Turquia "perante as investidas ilegais" na Grécia e Chipre.

"Chegámos a acordo sobre uma abordagem de duplo sentido para a Turquia: queremos dar uma oportunidade ao diálogo político, mas em caso de novas provocações, utilizaremos todos os instrumentos à nossa disposição", declarou o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.

Falando em conferência de imprensa no final do primeiro dia desta cimeira extraordinária dedicada à crise no Mediterrâneo oriental, o responsável notou que os chefes de Governo e de Estado da UE optaram, em vez de avançar com sanções a Ancara, por uma "dupla estratégia" onde, ainda que "haja uma oportunidade para o diálogo e uma tentativa de progredir para uma maior estabilidade e previsibilidade, se insiste também na "firmeza nos princípios e valores" da UE.

Caso Ancara "continue a violar o direito internacional", Charles Michel adiantou que "a UE não hesitará em utilizar todos os meios" para pôr termo ao que qualificou como "ações unilaterais".

Posição semelhante manifestou a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, que afirmou aos jornalistas que a UE "quer uma relação positiva e construtiva com a Turquia", mas que está disposta a aplicar sanções "caso as provocações não terminem".

Elogiando a abertura de diálogo entre a Grécia e a Turquia, em conversações bilaterais para tentar amenizar as tensões, a presidente da Comissão Europeia lamentou que "tal não tenha acontecido com o Chipre" ainda.

Ursula von der Leyen assegurou também que "ninguém conseguirá criar barreiras" entre a UE e os seus Estados-membros.

No final de agosto, a UE avançou com sanções contra indivíduos ligados às perfurações ilegais, punições vistas na altura como tímidas, mas admitiu logo aí reforçar as medidas restritivas.