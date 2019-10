Turquia tem preparado o ataque ao nordeste da Síria

Citado pela agência Reuters o ministro da Defesa turco considera ser importante que se estabeleça uma zona de segurança na região de fronteira para conseguir estabilidade e segurança.



Esta decisão de ir avante numa ofensiva militar surge depois de esta segunda-feira Donald Trump ter anunciado a retirada das tropas norte-americanas do nordeste da Síria.



Uma atitude que está ser lida como a abertura do caminho a uma ofensiva militar da Turquia numa região dominada pela coligação kurdo-árabe que foi a grande opositora ao estado Islâmico.



Contudo, Trump não se ficou por aqui e na última noite, através do Twitter escreveu: "Se a Turquia fizer algo que eu, em minha grande e incomparável sabedoria, considere estar fora dos limites, destruirei e obliterarei totalmente a economia da Turquia (já fiz isso antes!)".



Ainda antes de ser conhecida a declaração do ministro da Defesa turco de que a preparação para uma ofensiva estaria concluída, o correspondente da Antena 1 na Turquia, José Pedro Tavares, dava conta de uma forte confusão sobre o que pretende Donald Trump.



Entretanto um responsável norte-americano veio dizer que não se trata de uma retirada mas sim de um reposicionamento de menos de uma centena de militares.



No congresso, republicanos e democratas manifestaram-se contra uma decisão que prejudicaria os aliados curdos e beneficiaria o Irão e a Rússia.



A Turquia pretende há muito apoderar-se de zonas a leste do rio Eufrates, zonas que são controladas pelas forças democráticas da Síria e que a Turquia diz que têm ligações ao PKK, o Partido dos Trabalhadores do Curdistão.



A Turquia já está presente na região de Afrin.



Atenta está a União Europeia e já reagiu o ao que estava a ser interpretado como uma retirada de forças norte-americanas no norte da Síria junto à fronteira com a Turquia...



A alta representante para a política externa Federica Mogherini veio dizer que qualquer ação militar no norte da Síria poderá comprometer o combate ao estado Islâmico, comprometendo também o processo que tenta conduzir à paz na Síria.



O Irão já anunciou que é preciso respeitar a soberania territorial síria.



Trump esta segunda-feira disse ter alertado Erdogan que caso algum americano saísse ferido numa invasão da Turquia à Síria, iriam sofrer consequências.