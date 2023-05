Turquia. Um académico proscrito anseia pelo regresso

Na Faculdade de Ciências Politicas de Ancara, Ilhan Uzgel, 60 anos, retira alguns dos livros que durante anos foi acumulando na prateleira do antigo gabinete, onde exerceu as funções de diretor de Departamento de Relações Internacionais até 2016, quando, juntamente com mais de 1.000 académicos, assinou uma petição pela paz relacionada com a questão curda, num momento em que decorria uma operação militar em larga escala no sudeste da Turquia e uma intensa vaga de detenções de dirigentes e ativistas curdos.

O texto pedia ao Governo que promovesse um processo de paz e uma abordagem política à "questão curda", mas todos os professores que assinaram o texto e lecionavam em universidade públicas tiveram como resposta o despedimento.

Sete anos depois do afastamento, Ilhan Uzgel ainda possui dezenas de livros em prateleiras do seu antigo gabinete, agora ocupado por uma colega. Com mais frequência recentemente, regressa por vezes à sua faculdade para rever colegas. No controlo da entrada, quase ninguém o reconhece.

Atualmente, cerca de 500 académicos de universidades públicas que assinaram a petição permanecem afastados e aguardam com expectativa os resultados eleitorais de domingo, em que Erdogan enfrenta o maior desafio aos seus 20 anos de poder. "Espero voltar, sinto falta deste ambiente", diz Ilhan Uzgel.

No recinto universitário - um edifício austero construído na década de 1930 que recorda a arquitetura germânica - praticamente vazio, apenas se veem alguns funcionários, poucos professores, um grupo de alunos que num pátio se reuniu para preparar os exames de maio.

As cerca de 200 universidades, públicas e privadas, com um universo de oito milhões de alunos, estão encerradas na Turquia desde os sismos de 06 de fevereiro, com as aulas à distância e sem reabertura anunciada.

Num dos amplos corredores, o académico proscrito aponta para algumas das dezenas fotografias fixadas nas paredes de antigos estudantes, professores, de turmas, de eventos culturais, ou dos seis alunos mortos na década de 1970 pelos Lobos Cinzentos, uma formação paramilitar de extrema-direita. O olhar denuncia nostalgia.

"Passei a maior parte do tempo a lecionar nesta faculdade, que teve como alunos primeiros-ministros, o ex-ministro e líder da oposição Deniz Baykal, antigos e o atual ministro dos Negócios Estrangeiros, o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros da Republica Turca de Chipre do Norte [RTCN, apenas reconhecida por Ancara] também foi meu aluno", afirma Ilhan Uzgel à Lusa.

"Nomes proeminentes, líderes políticos, líderes estudantis, embaixadores, governadores, todos passaram por aqui", frisa.

Uzgel começou com 28 anos a lecionar como assistente na Faculdade de Ciências Políticas, e após o doutoramento no início da década de 1990 prosseguiu a sua atividade académica até ser designado diretor de Departamento, antes do despedimento.

"Alguns colegas já regressaram às universidades, mas a maioria permanece fora do sistema universitário. Os nossos passaportes foram confiscados, foi imposta uma proibição de viajar para o estrangeiro em caso de convite para conferências ou seminários, o impedimento de trabalhar em universidades privadas ou de frequentar os edifícios universitários, incluindo as nossas antigas instalações", indica.

O processo judicial assenta na "divulgação de propaganda terrorista" e o seu julgamento prossegue nos tribunais, com sucessivos recursos dos advogados de defesa para instâncias superiores.

"As consequências podem ser duras, em particular para os professores universitários mais novos. É um indiciamento muito severo, um crime que pode implicar pena de prisão entre dois anos e meio e sete anos e meio, e que prossegue. Os meus advogados recorreram para um tribunal superior, alguns dos meus amigos já foram absolvidos, mas ainda não sucedeu comigo", adianta Uzgel à Lusa.

O académico e investigador, colaborador em diversos `media` independentes e autor de reconhecidos estudos sobre política externa turca, recorda a promessa dos partidos da oposição, que no caso de vitória nas legislativas e presidenciais de 14 de maio já anunciaram a reintegração total dos demitidos. "Espero por isso", assinala.

Com regularidade, mantém contacto com os colegas e as colegas que conheceram o mesmo destino. Trocam informações, incluindo com os que decidiram sair do país para lecionar noutras latitudes, após ficarem sem salário.

Ilhan Uzgel não duvida que este processo repressivo tem por objetivo controlar a vida intelectual no país.

"Foi um golpe à vida intelectual e o Governo enviou a mensagem: se me desafiares, se me criticares, despeço-te. E uma mensagem para os que ficaram na universidade, uma mensagem muito clara", sublinha.

Toda a oposição no meio universitário público foi praticamente silenciada. "Impuseram uma espécie de autocontrolo, de autocensura. Os que ficaram não podiam defender-nos, tinham medo de ser despedidos. Entendo esse sentimento".

O controlo do sistema universitário público também se reflete na designação dos reitores, muitos membros do Partido da Justiça e do Desenvolvimento (AKP, no poder desde 2003 e fundado por Erdogan).

"Um candidato a deputado do AKP que não consiga ser eleito pode tornar-se no reitor de uma universidade pública. Nas privadas, o critério é mais restrito, mesmo que o Presidente dê o seu aval aos reitores designados", esclarece.

Os afastamentos nas universidades também atingiram académicos suspeitos de pertencerem ao movimento de Fetullah Gulen, acusado pelo Governo de Erdogan de ser o mentor do falhado golpe de Estado de 2016.

"Mas é outra história, totalmente diferente, porque os que assinaram a petição pela paz estão numa categoria própria e dissociadas desse movimento", esclarece.

"Não somos um grupo organizado, apenas assinámos uma petição que criticava o Governo, porque as Forças Armadas oprimiam o povo curdo. Pedíamos paz e negociações, somos académicos independentes e assinámos por decisão própria", assume Ilhan Uzgel.