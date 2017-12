Turquia urge EUA a reconsiderar decisão sobre estatuto de Jerusalém

Lusa06 Dez, 2017, 09:58 | Mundo

"Na minha opinião, a decisão de mudar a embaixada dos Estados Unidos a Jerusalém pode agravar os conflitos entre Israel e a Palestina e entre as religiões", disse Yildrim durante uma conferência de imprensa em que estava presente o chefe do Executivo da Coreia do Sul, Lee Nak-yon.

"Creio que este é um assunto que deveria ser reconsiderado", acrescentou o primeiro-ministro turco.

De acordo com notícias publicadas na imprensa internacional, Donald Trump deve pronunciar-se às 13:00 (18:00 em Lisboa) sobre o estatuto de Jerusalém.

Na terça-feira, o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, disse no Parlamento turco, em Ancara, que se Jerusalém for reconhecida por Washington como capital israelita, a Turquia convoca uma cimeira muçulmana que pode conduzir à rutura de relações diplomáticas com Israel.

PSP // SB