Twitter condena ordem de bloqueio em Myanmar

", revelou um porta-voz do Twitter à agência de notícias France-Presse (AFP), frisando que a medida lesa "o direito a fazer ouvir a sua voz".A organização não-governamental de fiscalização da Internet NetBlocks também confirmou que a plataforma está inacessível.Na quarta-feira, o exército já tinha dado ordem aos operadores de internet para bloquearem o acesso ao Facebook, a rede social preferida no país, onde é usada como principal meio de communicação.Desde então, muitos utilizadores passaram a recorrer ao Twitter, com as "hashtags" #HearthevoiceofMyanmar ("Ouça a Voz de Myanmar") ou #RespectOurVotes ("Respeitem os nossos votos") a serem utilizadas milhões de vezes.A resistência aos militares tem vindo a ganhar força desde o golpe de Estado, visto internacionalmente como um "chocante revés" no país do sudeste asiático, que estava a progredir em direção à democracia, após décadas de regime militar.

O partido de Aung San Suu Kyi, que está no poder desde as eleições de 2015, venceu por larga maioria as eleições de novembro.





ONU reitera apelo à libertação de detidos



A ONU apelou novamente à libertação dos líderes detidos em Myanmar, no primeiro contacto com o exército desde o golpe militar que derrubou o governo de Aung San Suu Kyi, informou o secretário-geral, António Guterres.



"A nossa enviada especial teve um primeiro contacto, durante o qual deixou clara a nossa posição ao vice-comandante militar", disse Guterres a jornalistas.



A emissária das Nações Unidas Christine Schraner Burgener também tem estado em contacto com outros países da região, afirmou, acrescentando: "Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para reunir a comunidade internacional e criar as condições para uma reversão deste golpe de Estado".



A declaração adotada pelo Conselho de Segurança da ONU na quinta-feira sobre a situação em Myanmar expressa "profunda preocupação" com o estado de emergência decretado pelos militares e pede "a libertação de todos os detidos".



Nas últimas horas cerca de mil pessoas manifestaram-se na capital, em protesto contra o golpe de Estado, na maior manifestação até agora contra os militares, segundo a agência de notícias France-Presse (AFP).



"Abaixo a ditadura militar", gritaram manifestantes, agitando bandeiras vermelhas do partido de Aung San Suu Kyi, a Liga Nacional para a Democracia.





c/agências