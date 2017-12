Twitter dá "puxão de orelhas" a Trump

RTP19 Dez, 2017, 11:34 / atualizado em 19 Dez, 2017, 11:44 | Mundo

A suspensão da conta de Fransen insere-se numa política mais genérica daquela rede social para impedir a divulgação das mensagens de ódio e incitamento à violência. Assim, outro utilizador suspenso é Paul Golding, correligionário de Fransen no mesmo movimento de extrema-direita. A organização como tal foi também irradiada por aquela rede social e impedida de continuar a divulgar as suas mensagens.



O movimento de ambos tem como nome o slogan trumpiano "America First" [América Primeiro"], adaptado ao Reino Unido ("Britain First"). O conteúdo islamofóbico das três mensagens de Fransen retuitadas por Trump vem ao encontro da política do presidente norte-americano. Havia, além disso, no vídeo apresentado num dos tweets, uma deturpação grosseira dos factos ao ser apresentado como estrangeiro e muçulmano o autor de um acto de violência, que não era estrangeiro nem muçulmano.



Na ocasião, o escândalo transpusera as fronteiras políticas em que habitualmente se encontram líderes irmanados com o sentido geral da política de Trump. A própria primeira-ministra britância Theresa May condenara a boleia que o presidente norte-americano dera a uma organização britânica conhecida pelo seu racismo militante. Trump reagiu agastado, e aconselhou May a olhar mais para a ameaça de "terrorismo islâmico".



Entretanto, em Belfast, a polícia deteve na semana passada ambos os dirigentes agora banidos pelo Twitter, Fransen e Goldign, por discursos de apelo à violência que tinham pronunciado em agosto passado.