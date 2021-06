Twitter lança funcionalidades para passar a ter conteúdos pagos

A rede social começou a aceitar candidaturas de utilizadores que desejem ganhar dinheiro com os seus conteúdos através de opções como "Ticketed Spaces" ou "Super Follows".



“A opção 'Ticketed Spaces' ajuda-vos a criar experiências áudio em direto no ‘Twitter Spaces’, pelas quais o vosso público está disponível para pagar”, explicaram, em comunicado, Ellen Havlicek e Esther Crawford, gestoras de produto do Twitter.



"Já a opção 'Super Follows' vai permitir criar uma relação direta com os vossos subscritores mais fiéis, o que pode gerar um rendimento mensal", acrescentaram as responsáveis.



Através do "Ticketed Spaces" as estrelas do Twitter vão poder vender bilhetes de entrada virtuais para os eventos áudio, com preços a variar entre um dólar e 999 dólares.



Os ‘"super" subscritores vão, por seu lado, poder pagar pacotes mensais de três, cinco ou 10 dólares para aceder a conteúdos exclusivos.



“Queremos ajudar a fazer do Twitter não apenas um espaço simpático para interagir com o público, mas também um espaço onde podem ganhar dinheiro com conversas estimulantes”, garantiram as gestoras de produto da rede social.



O Twitter fica com 3% das receitas destas duas novas funcionalidades até um teto de 50 mil dólares. Acima desse montante a rede social cobra uma comissão de 20%.



As receitas podem permitir à empresa diversificar as suas fontes de receita, que se baseiam atualmente, na grande maioria, em publicidade.