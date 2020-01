Twitter. Nova funcionalidade permite bloquear comentários





Na quarta-feira, no Consumer Electronic Show, em Las Vegas, o Twitter anunciou uma nova função para que os seus utilizadores possam controlar quem pode responder aos seus tweets.



O objetivo desta medida é tentar combater o assédio nas redes sociais.



Suzanne Xie, diretora de gestão de produtos do Twitter, explicou que, ao fazer uma publicação, qualquer utilizador vai pode escolher uma de quatro alternativas: Global – onde qualquer pessoa pode responder a um tweet; Grupo – onde apenas as pessoas que o utilizador segue podem responder, assim como qualquer pessoa que esteja mencionada na publicação; Painel – em que as pessoas mencionadas podem responder à publicação; ou Declaração – em que ninguém pode responder. Atualmente, quando um utilizador faz uma publicação na rede social, qualquer pessoa pode responder, a menos que tenha sido bloqueado previamente.Na quarta-feira, no Consumer Electronic Show, em Las Vegas, o Twitter anunciou uma nova função para que os seus utilizadores possam controlar quem pode responder aos seus tweets.Suzanne Xie, diretora de gestão de produtos do Twitter, explicou que, ao fazer uma publicação, qualquer utilizador vai pode escolher uma de quatro alternativas: O Twitter pretende impedir que os utilizadores tenham de enfrentar cometários desagradáveis ou que exista o incentivo ao ódio na plataforma.



Questionada sobre a eventualidade desta nova utilidade poder contribuir para a desinformação, uma vez que, a nova função pode ser usada pelas empresas com o objetivo de evitar lidar com as análises dos seus consumidores, ou a possibilidade de alguns utilizadores poderem espalhar notícias falsas, Suzzane Xie explicou que “é algo que vamos ter em atenção, enquanto a nova função é testada”.



Ao contrário do Facebook, o Twitter não tem um programa de verificação de factos e apenas proíbe informações falsas destinadas a manipular ou interferir em eleições.



A empresa pretende começar a experimentar esta nova função no primeiro trimestre de 2020, para que, até ao final do ano, possa apresentá-los globalmente.



A proposta pretende resolver alguns dos problemas que deram ao Twitter a reputação de ser uma plataforma tóxica.

Estas novas alterações fazem parte de uma nova estratégia do Twitter para melhorar a rede social.



Kayvon Beykpour, gestor de produtos do Twitter, citado por El País, explicou que as mudanças e escolhas no desenvolvimento dos produtos são motivadas por três prioridades da empresa: “Saúde, conversas e interesses. O objetivo do Twitter é servir uma conversação pública”. Questionada sobre a eventualidade desta nova utilidade poder contribuir para a desinformação, uma vez que, a nova função pode ser usada pelas empresas com o objetivo de evitar lidar com as análises dos seus consumidores, ou a possibilidade de alguns utilizadores poderem espalhar notícias falsas, Suzzane Xie explicou que “é algo que vamos ter em atenção, enquanto a nova função é testada”.A empresa pretende começar a experimentar esta nova função no primeiro trimestre de 2020, para que, até ao final do ano, possa apresentá-los globalmente.A proposta pretende resolver alguns dos problemas que deram ao Twitter a reputação de ser uma plataforma tóxica.Estas novas alterações fazem parte de uma nova estratégia do Twitter para melhorar a rede social.Kayvon Beykpour, gestor de produtos do Twitter, citado por, explicou que as mudanças e escolhas no desenvolvimento dos produtos são motivadas por três prioridades da empresa: