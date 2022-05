U2 deram concerto surpresa numa estação de metro de Kiev

FOTO: Oleg Petrasyuk - EPA

O vídeo foi divulgado pelas autoridades ucranianas. Nas imagens é possível ver The Edge e Bono. O vocalista da banda irlandesa disse que já tocou em muitos lugares do mundo, mas que neste momento não havia nenhum onde gostasse mais de estar do que na capital ucraniana.