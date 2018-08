UA disponibiliza 100 mil dólares para Moçambique prevenir calamidades naturais

Lusa31 Ago, 2018, 11:57 | Mundo

A verba será canalizada para o Fundo para as Calamidades do Governo, que além de verbas estatais recebe contribuições de vários parceiros que apoiam o trabalho no terreno coordenado pelo Instituto Nacional de Gestão de Calamidades (INGC).

A preparação das autoridades para a época chuvosa - a partir de outubro - vai estar no centro das atenções durante um encontro setorial a realizar em setembro, em Maputo.

Entre outubro e abril de cada ano, Moçambique é atingido por chuvas intensas que provocam cheias, fenómeno justificado pela sua localização geográfica, a jusante da maioria das bacias hidrográficas da África Austral.

Também o Programa Mundial para a Alimentação (PMA) das Nações Unidas anunciou na quinta-feira que vai apoiar o INGC de Moçambique com 166 mil dólares (141.880 euros) para 12 meses, para o mesmo efeito.

As principais áreas a receber apoio serão as de assistência humanitária, emergências e sistemas de aviso prévio, incluindo monitoria da segurança alimentar.

O PMA vai oferecer nove veículos aéreos não tripulados (também chamados `drones`), e computadores, além de formar 38 técnicos do INGC no manuseamento, levantamento, análise e processamento de dados espaciais em seus aplicativos.

