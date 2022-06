Ucrânia. 100 dias de guerra deixam rasto de destruição e morte

Após meses marcados pela acumulação de tropas junto das fronteiras do país vizinho e de várias negações de que uma invasão estivesse a ser planeada, o presidente russo, Vladimir Putin, anunciou em 24 de fevereiro o lançamento de uma "" para "a desmilitarização e a desnazificação" da Ucrânia.Desde então, a ofensiva militar russa na Ucrânia deixou um rasto de destruição no território ucraniano e causou a fuga de mais de 14 milhões de pessoas de suas casas – mais de oito milhões de deslocados internos e mais de 6,8 milhões para os países vizinhos -, de acordo com os mais recentes dados da ONU, que classifica esta crise de refugiados como a pior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).A ONU confirmou a morte de mais de 4.000 civis na guerra desde 24 de fevereiro, mas a organização admite que estes números estarão muito aquém da realidade. Também segundo as Nações Unidas, cerca de 15 milhões de pessoas necessitam de assistência humanitária na Ucrânia.A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e a imposição à Rússia de sanções que atingem praticamente todos os setores, da banca ao desporto.Nos últimos 100 dias, a ofensiva militar de Moscovo em solo ucraniano teve igualmente sérias e históricas repercussões na arquitetura de segurança europeia. Em maio passado, a Finlândia e a Suécia formalizaram o pedido de adesão à NATO, confirmando desta forma o fim de uma neutralidade militar histórica naquela que está a ser interpretada como a maior alteração da arquitetura de segurança europeia em décadas.Já esta semana, a Dinamarca realizou um referendo, no qual dois terços dos eleitores votaram a favor do país aderir à política de defesa comum europeia, algo que a diplomacia de Copenhaga admite acontecer já em julho.Na última quinta-feira, numa intervenção por vídeo no parlamento do Luxemburgo, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, admitiu que a Rússia controla cerca de 20% do território da Ucrânia.