Ucrânia. 5,2 milhões de crianças precisam de ajuda humanitária urgente

A guerra está a ter "", sublinhou.A nota de imprensa do Fundo das Nações Unidas para Infância (Unicef) foi divulgada para coincidir com as comemorações do Dia Mundial da Criança.", resumiu a diretora executiva da Unicef, Catherine Russell, citada no comunicado.A responsável realçou que "".A agência das Nações Unidas alertou que, apontou ainda a Unicef.A organização, que já prestou assistência a mais de 610 mil crianças e cuidadores psicossociais no conflito, apelou à comunidade internacional a doação de 948 milhões de dólares (cerca de 885 milhões de euros) para financiar a sua resposta humanitária, quer na Ucrânia, quer nos países de acolhimento de refugiados ucranianos.