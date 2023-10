Ucrânia abate 14 drones russos com sistemas de defesa aérea ocidentais

Para além de Odessa, durante a madrugada desta segunda-feira também as regiões de Kherson, no sul, Donetsk, no leste, e Sumy, no nordeste, foram alvo do ataque, segundo o Ministério ucraniano do Interior.A Força Aérea ucraniana avançou que todos os drones, entre os quais 13 Shaheds, assim como o míssil de cruzeiro, foram abatidos através dos sistemas de defesa aérea fornecidos pelo Ocidente.

As forças russas disseram, por sua vez, terem abatido no domingo três mísseis ucranianos que tinham como alvo a Crimeia.

, escreveu Mykola Oleshchuk, comandante da Força Aérea, na plataforma Telegram.Segundo o governador Oleh Kiper, nove dos drones atingidos pelas defesas aéreas eram de fabrico iraniano.Desde julho, quando abandonou o acordo para a exportação de cereais ucranianos, a Rússia tem intensificado os ataques a infraestruturas portuárias e armazéns de cereais. A Ucrânia, grande produtora deste bem alimentar, tem tentado estabelecer um novo corredor marítimo para relançar as exportações através do Mar Negro, apesar do bloqueio russo.No domingo, o gabinete de Volodymyr Zelensky avançou queSegundo o Ministério do Interior, o ataque provocou um grande incêndio.

Seis mortos em Kharkiv

The rescue operation following a Russian terrorist strike on a post terminal near Kharkiv has been completed. 17 people were injured; all of them received necessary assistance. Six people were killed. My condolences go out to their close ones!



We will certainly respond to every… pic.twitter.com/FSJAUTxFHu — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 22, 2023

Numa tentativa de conter a contraofensiva ucraniana que dura há vários meses, as forças russas têm também exercido pressão sobre a cidade de Adviika e intensificado os bombardeamentos em Kherson.Já a região de. Segundo Kiev, as forças russas dispararam dois mísseis desde a região de Belgorod, junto à fronteira ucraniana.O ataque foi dirigido “a um edifício que pertencia a uma empresa de logística na região de Kharkiv”, que ficou parcialmente destruído, avançou Dmytro Chubenko, porta-voz do procurador de Kharkiv., declarou o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, na rede social X.“Os terroristas não vão conseguir destruir a determinação ucraniana de defender o nosso Estado, a independência e a vontade do nosso povo de trabalhar e lutar pela sua pátria. Moscovo não deveria ter razões para acreditar que a Ucrânia alguma vez entrará em colapso”, lê-se na publicação.Os ataques aéreos da Rússia contra a Ucrânia têm sido recorrentes desde o início da guerra, em fevereiro do ano passado. Agora, Kiev teme que Moscovo intensifique os ataques à sua rede elétrica à medida que o inverno começa a chegar.

c/ agências