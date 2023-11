Ucrânia. Abertura de negociações encaminha milhões de pessoas "para futuro de liberdade"

"Um alargamento da União Europeia [UE] significa uma UE mais forte. O PE dá as boas-vindas ao progresso dos países que aspiram aderir à UE", escreveu Roberta Metsola, na rede social X (antigo Twitter).

Metsola advogou que as recomendações feitas hoje pela Comissão Europeia "dão uma esperança renovada e um caminho europeu claro a milhões de pessoas, em direção a um futuro de liberdade, paz e estabilidade".

"Estou feliz por a Ucrânia e a Moldova estarem no bom caminho rumo à abertura das negociações de adesão", completou a presidente do Parlamento Europeu, felicitando também a atribuição do estatuto de país candidato à Geórgia e o sinal dado à Bósnia-Herzegovina "assim que as condições estiverem reunidas".