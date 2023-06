Ucrânia acusa Rússia de destruir uma segunda barragem

Valeriy Shershen, porta-voz do exército ucraniano, disse à agência de notícias Ukrainska Pravda que uma barragem ao longo do rio Mokri Yaly, a oeste de Donetsk, foi destruída pelas forças de ocupação russas, causando inundações em ambas as margens do rio.Kiev acusa também Moscovo de ser responsável pela destruição da barragem de Kakhovka, na região de Kherson, que causou um enorme rasto de destruição e vários mortos e desalojados. Por sua vez, as autoridades russas culpam os bombardeamentos ucranianos pela sua destruição.O governador interino de Kherson confirmou esta segunda-feira que "o pico das inundações já passou". As autoridades dizem que o nível da água está a começar a baixar até cinco centímetros por hora.

Ucrânia anuncia reconquista de várias localidades

Esta segunda-feira, a vice-ministra da Defesa da Ucrânia, Hanna Maliar, anunciou no Telegram que a bandeira ucraniana voltou a ser hasteada na vila de Storozhov, a quarta naquela região a ser reconquistada.As forças armadas publicaram fotos das suas tropas a hastear bandeiras nas aldeias que reclamam ter libertado.Moscovo, por sua vez, não confirma a perda de território e insiste que as suas tropas repeliram todos os ataques inimigos nas últimas 24 horas nas regiões de Donetsk e Zaporizhzhya."Ações contraofensivas e defensivas estão a ter lugar na Ucrânia, e não falarei com mais pormenores", declarou o Presidente ucraniano numa conferência de imprensa, sem avançar mais detalhes.Na sexta-feira, o presidente russo, Vladimir Putin, já tinha anunciado que a tão aguardada contraofensiva ucraniana já tinha começado, embora sem sucesso.“As tropas ucranianas não atingiram os seus objetivos em nenhum setor”, disse Putin, reconhecendo, porém, que Kiev ainda mantém o seu "potencial ofensivo".

c/agências