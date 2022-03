Ucrânia acusa Rússia de fazer reféns entre a população civil

O Ministério ucraniano dos Negócios Estrangeiros manifesta-se convicto de que o Governo russo pretenda usar civis sequestrados "como reféns", tendo em vista "exercer mais pressão sobre a Ucrânia".Pavlo Kyrylenko, governador da região de Donetsk, assegura que "as pessoas estão a ser movimentadas à força para território de um Estado agressor".





Segundo fontes das autoridades ucrananianas, citadas pela Associated Press, estes deslocados são privados dos passaportes. E estarão a ser levados para "campos de triagem" no leste da Ucrânia, seguindo depois para para regiões russas remotas e com as respetivas economias depauperadas.



Pelo menos 15 mil habitantes de Mariupol, cidade portuária do leste do país particularmente fustigada pelos bombardeamentos russos, estarão neste lote de deslocados à força, ainda segundo o Governo da Ucrânia.

Antena 1

Por seu turno,

A provedora de Justiça da Ucrânia, Lyudmyla Denisova, afirma que foram já levadas 402 mil pessoas, entre as quais 84 mil crianças. Uma mulher de 92 anos de Mariupol terá sido obrigada a rumar a Taganrog, no sul da Rússia.

Os números de deslocados aventados por Kiev assemelham-se aos de Moscovo. Todavia, o Governo russo sustenta que os civis foram transportados de livre vontade.

O coronel russo Mikhail Mizintsev, também citado pela Associated Press, indica que os civis levados para a Rússia são, na maioria, oriundos das regiões de Donetsk e Lugansk, no leste da Ucrânia, onde separatistas pró-russos atuam há quase oito anos.



c/ agências