Ucrânia acusa Rússia de suspender acordo para a exportação de cereais

“A Federação Russa voltou a parar a Iniciativa do Mar Negro para a exportação de cereais ao recusar registar os navios de carga e levar a cabo as nossas inspeções. Esta abordagem contradiz os termos do nosso contrato”, explicou o ministro em comunicado.

O comunicado incluía a informação de que pelo menos 90 navios, 62 deles navios de carga, estavam em território turco à espera de aprovação para ir para os Portos ucranianos.



⚓️"Grain Initiative": rf blocked the incoming fleet of #BSGI, refusing to register and inspect incoming vessels. This approach is completely contrary to the terms of the current Agreement signed by 🇺🇳@UN and

🇹🇷Türkiye @tcsavunma. We are waiting for the position of our partners. pic.twitter.com/EUkqrz9pe0