Ucrânia acusa Rússia de voltar a bombardear a fábrica Azovstal

As autoridades ucranianas acusam a Rússia de ter voltado a bombardear esta quarta-feira a fábrica da Azovstal, em Mariupol. O assessor do autarca da cidade disse, no Telegram, que a fábrica estava a ser atacada não apenas pelo céu, mas também com artilharia e tanques.