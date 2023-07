Ucrânia. Alemanha não valorizou avisos dos aliados do Leste Europeu sobre a Rússia, admite ministra

“Sabemos que, pelo que temos de organizar a estratégia de segurança contra a Rússia de Putin, e não com ela”, escreveu Annalena Baerbock num artigo de opinião publicado esta quinta-feira no



A ministra admitiu ainda falhas na política externa alemã no pós-guerra e disse que os países do Leste Europeu estavam certos ao alertarem a Alemanha para que esta desse uma resposta adequada.



No artigo, divulgado pouco depois da publicação de uma nova estratégia alemã para a segurança nacional, Annalena Baerbock entrelaçou os interesses germânicos a nível de segurança com os da Europa de Leste.



“Nós, alemães, nunca iremos esquecer que devemos a nossa liberdade num país reunificado aos nossos aliados e vizinhos orientais. Tal como eles estiveram lá para nós, nós estaremos agora aqui para eles, porque a segurança na Europa de Leste é a segurança da Alemanha”, escreveu.

Agressão russa "abriu um novo capítulo"



Face às dúvidas sobre se a Alemanha conseguiria ter um papel na liderança militar na Europa, a ministra disse que a guerra na Ucrânia forçou Berlim a reavaliar o seu papel e responsabilidades.



“Depois dos horrores da II Guerra Mundial, a política de Negócios Estrangeiros do nosso país foi conduzida sobre a premissa de que a guerra nunca mais chegaria ao solo alemão”, explica, garantindo que agora essa ideia já não existe.



“Há apenas dois anos, a ideia de a Alemanha estar a entregar tanques, sistemas de defesa aérea e artilharia a uma zona de guerra parecia no mínimo rebuscada. Hoje, a Alemanha é um dos principais fornecedores de armas à Ucrânia”, refere.



Baerbock escreve ainda que “a agressão russa marcou uma rutura no mundo”. Na Alemanha, em concreto, “abriu um novo capítulo, redefinindo o modo como promovemos a paz, a liberdade e a sustentabilidade neste mundo: como um parceiro que abraça o seu papel de liderança”, considera.



Para a ministra, é também relevante a velocidade a que a Alemanha desfez os laços económicos com a Rússia, frisando que a atual contribuição de combustíveis fósseis de Moscovo para a energia alemã é “zero”.