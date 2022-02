Ucrânia. Ameaças de sanções à Rússia podem ser a nível financeiro, energético e da alta tecnologia

Joe Biden alertou Vladimir Putin, no sábado, para o risco de sofrer "repercussões severas" caso a Rússia invada a Ucrânia. Como explica à RTP o correspondente João Ricardo Vasconcelos, ainda não há informação sobre que tipo de sanções e medidas podem avançar, por parte dos EUA e dos aliados.