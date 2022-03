Ucrânia. Amnistia defende proteção dos prisioneiros de guerra russos

A organização alerta que, em dias recentes,, tendo ainda feito circular vídeos em redes sociais com os soldados capturados a falarem ao telefone com membros das suas famílias.Para a organização não-governamental dos Direitos Humanos,, segundo o qual “os prisioneiros de guerra devem ser protegidos em todas as circunstâncias, particularmente da curiosidade pública”.O mesmo artigo dita que é dever da potência que captura os prisioneiros assegurar os seus direitos desde o primeiro momento.

As Convenções de Genebra são tratados que definem as leis internacionais dos direitos dos prisioneiros de guerra e dos civis envolvidos.

“Conforme o conflito continua, é essencial que todas as partes envolvidas respeitem completamente os direitos de guerra”, apelou Joanne Mariner, diretora do Programa de Resposta a Crises da Amnistia., acrescentou em comunicado.O artigo 13.º frisa que os prisioneiros de guerra devem ser tratados de forma humana e que qualquer ação da potência detentora que cause a morte do prisioneiro ou coloque em risco a sua saúde é proibida.“Em particular,que não sejam parte de um tratamento de saúde do seu interesse”, elucida a Terceira Convenção de Genebra.

O comunicado da Amnistia cita ainda o Comité Internacional da Cruz Vermelha, segundo o qual “quaisquer materiais que permitam a identificação dos prisioneiros devem ser vistos como exposições dos indivíduos à curiosidade pública e, por isso, não podem ser divulgados”.







A Rússia lançou na madrugada de 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que, segundo as autoridades de Kiev, já fez mais de dois mil mortos entre a população civil. Os ataques provocaram também a fuga de mais de 1,7 milhões de pessoas para os países vizinhos, de acordo com as Nações Unidas.