Ucrânia. Artilharia russa bombardeia zonas residenciais da segunda maior cidade e causa dezenas de mortes

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, assinou um decreto temporário que dispensa de visto todos os estrangeiros que estejam dispostos a juntar-se a Legião de Defesa Internacional da Ucrânia e a lutar contra as forças russas.



O Ministro da Defesa ucraniano apelou diretamente aos soldados russos que lutam na Ucrânia para deporem as armas, garantindo-lhes amnistia total e compensação monetária.



As negociações para um cessar-fogo não tiveram qualquer avanço, tendo sido acordada uma nova reunião, mas ainda sem data marcada.



Por razões de segurança, os Estados Unidos expulsaram 12 diplomatas russos em território norte-americano. Têm de sair dos Estados Unidos até à próxima segunda-feira.



Um procurador do Tribunal Penal Internacional está a tentar abrir um inquérito contra a Rússia, por crimes de guerra na Ucrânia.