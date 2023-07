Ucrânia. Ataque contra edifício residencial faz pelo menos quatro mortos em Lviv

O ministro ucraniano do Interior, Igor Klymenko, anunciou esta quinta-feira que um ataque russo com mísseis durante a madrugada contra um edifício residencial em Lviv matou pelo menos quatro civis e fez 32 feridos, incluindo uma criança.

Klymenko disse que pelo menos sete pessoas foram resgatadas do bloco de apartamentos, admitindo que pode haver mais pessoas sob os escombros.(...) Um edifício com escritórios foi danificado, assim como o prédio de uma escola e o dormitório da Universidade Politécnica de Lviv", relatou o Sadovyi.O chefe da administração regional, Maksym Kozytsky, descreveu o incidente como um "ataque direto contra um prédio residencial" realizado pelas forças russas.

Zelensky promete resposta “tangível”

Lviv. Consequences of the night attack by Russian terrorists. Unfortunately, there are wounded and dead. My condolences to the relatives!



There will definitely be a response to the enemy. A strong one. pic.twitter.com/9yl1MT6Eu4