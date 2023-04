Ucrânia. Ataques aéreos russos atingiram várias cidades

Durante a madrugada de sexta-feira, a Rússia disparou 20 mísseis de cruzeiro e doiscontra Kiev várias cidades ucranianas. As sirenes de ataques aéreos foram ouvidas em Kiev, no primeiro ataque contra a capital desde o início de março.Valerii Zaluzhnyi, líder das Forças Armadas da Ucrânia, revelou que os mísseis foram disparados de aeronaves que operam na região do Mar Cáspio, e que 21 dos 23 mísseis de cruzeiro do tipo X-101 e X-555 foram intercetados.

O ministro ucraniano da Transformação Digital, Mykhailo Fedorov, publicou no Twitter imagens dos danos em Uman, uma cidade com cerca de 80 mil habitantes., um dos edifícios atingidos é um prédio de nove andares.

This is Ukraine tonight. Russian war criminals launched over 20 missiles. Massive residential building destruction in Uman city and brutally killing civil people throughout Ukraine, while they were peacefully sleeping.



Should terrorist state even be in UN Security Council? pic.twitter.com/Q8QCHEHEoI — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) April 28, 2023



"[Os mísseis] voltaram a matar civis em Dnipro. Uma mulher jovem e uma criança de três anos morreram", avançou o presidente da câmara da cidade, Borys Filatov, na plataforma Telegram.

O chefe da administração militar de Kiev revelou que este foi o primeiro ataque à cidade em 51 dias. Para já, não há registo de vítimas civis na capital.







Nos últimos meses os ataques russos em grande escala tinham abrandado, depois de durante o inverno ter atacado regularmente infraestruturas civis, particularmente de energia.



Moscovo está “mais perto do fracasso” Os ataques noturnos russos na Ucrânia mostram que Moscovo está mais perto do "fracasso e da punição", afirmou esta sexta-feira o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pedindo ao mundo que responda às agressões russas.



“Todo o ataque, todo o ato maligno contra o nosso país e contra [o nosso] povo aproxima o Estado terrorista do fracasso e da punição”, acrescentou Zelensky na rede social Telegram. Os ataques russos aconteceram no dia em que os Chefes de Estado da Chéquia e Eslováquia visitam Kiev.



"O terror russo deve obter uma resposta justa da Ucrânia e do mundo. E receberá", garantiu o Presidente ucraniano.



"Não esqueceremos nenhum crime" cometido no país, frisou ainda Zelensky.

Kiev prepara nova ofensiva militar Os ataques desta sexta-feira acontecem numa altura em que a Ucrânia se prepara para uma nova ofensiva militar com novos equipamentos militares, incluindo tanques, fornecidos pelos aliados ocidentais.



Embora a Rússia tenha bombardeado regularmente cidades e infraestruturas ucranianas no inverno, os ataques maciços tornaram-se mais raros nos últimos meses.



A maior parte dos combates está agora a decorrer no leste, pelo controlo da região industrial de Donbass, incluindo a cidade de Bakhmut, uma localidade que tinha 70 mil habitantes, que foi quase completamente destruída.



A Rússia detém também uma faixa no sul e sudeste da Ucrânia, tendo tomado e anexado a península da Crimeia em 2014.



Na quinta-feira, numa referência à conversa telefónica da véspera entre Zelenski e Xi Jinping, o Kremlin revelou que acolheria de bom grado um acordo que ajudasse a colocar um ponto final na guerra.



No entanto, Moscovo insiste que ainda necessita de atingir os objetivos do que apelida de “operação militar especial” na Ucrânia. Vladimir Putin lançou a invasão da Ucrânia a 24 de fevereiro de 2022, afirmando que era necessário proteger a Rússia.



A Ucrânia e os seus aliados ocidentais descrevem como uma apropriação de terras, provocada por Putin, que desencadeou a maior guerra terrestre na Europa desde a Segunda Guerra Mundial.





c/agências