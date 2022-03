Ucrânia. Aval a proteção temporária revela solidariedade incondicional da UE, diz Governo

"Hoje foi um dia muito importante não só para Portugal, mas também para toda a UE e, obviamente, para a Ucrânia porque é uma manifestação do apoio e da solidariedade incondicionais face ao que está a acontecer", disse a secretária de Estado da Administração Interna, Patrícia Gaspar.



Falando aos jornalistas portugueses em Bruxelas, no final de um Conselho extraordinário dos Assuntos Internos da UE, a governante assinalou que "esta ativação se prende com a situação da Ucrânia e, no fundo, vai permitir criar linha de base comum a todos os Estados-membros para garantir o acolhimento homogéneo dos cidadãos que estejam na Ucrânia, ucranianos ou não, e que desejem vir para a União em busca de proteção".



"Em Portugal, já tínhamos aprovado um mecanismo nacional que permitia garantir este procedimento, através de uma resolução do Conselho de Ministros, [...] e inclusive já estamos a receber cidadãos com base nestes procedimentos", revelou Patrícia Gaspar.



Em concreto, de acordo com a responsável, Portugal já recebeu 530 pedidos para proteção temporária ao abrigo da resolução aprovada pelo Conselho de Ministros para acolhimento de refugiados que fogem da invasão russa da Ucrânia.



Hoje, os ministros dos Assuntos Internos da UE chegaram a um "acordo histórico" para ativar, pela primeira vez, a diretiva que concede proteção temporária no bloco a refugiados, dirigida aos ucranianos que fogem da invasão russa.



Patrícia Gaspar adiantou que "houve unanimidade" na votação e que no encontro participou, por videochamada, o ministro do interior da Ucrânia, Denys Monastyrsky.



c/ Lusa