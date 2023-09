Ucrânia. Bombardeamento russo no leste da Ucrânia faz pelo menos 16 mortos

“A artilharia dos terroristas russos matou 16 pessoas na cidade de Kostiantynivka, na região de Donetsk. Os terroristas russos atacaram um mercado normal, lojas e uma farmácia, matando pessoas inocentes. O número de vítimas pode vir a aumentar ainda mais”, adiantou o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, através das redes sociais.





At least 16 people have been killed by Russian shelling in Kostyantynivka, Donetsk region. Russian terrorists have attacked a regular market, shops, and a pharmacy, killing innocent people. The number of casualties could rise further.



Anyone in the world who is still dealing… pic.twitter.com/PRfuGih2JD