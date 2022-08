Ucrânia. Central nuclear de Zaporizhia desconectada da rede

Em comunicado, a operadora ucraniana Energoatom anunciou que “os dois reatores da central em funcionamento foram desconectados da rede”.



“Como resultado, as ações dos invasores causaram uma desconexão total da central nuclear de Zaporizhia da rede elétrica, pela primeira vez na sua história”, acrescentam.







De acordo com a Energoatom, a central foi desconectada da rede por duas vezes em consequência de um incêndio numa central térmica próxima de Zaporizhia, o que provocou a desconexão da última linha de comunicação que liga o local à rede elétrica da Ucrânia.





"Três outras linhas de comunicação já tinham sido danificadas durante ataques terroristas russos", afirma a Energoatom.





O fornecimento de eletricidade à própria central nuclear, a maior da Europa, é feito a partir da central térmica, segundo a mesma fonte, que adiantou estarem “em curso operações para ligar um reator à rede", acrescentou. A central nuclear de Zaporizhia é responsável pelo fornecimento de 20 por cento da eletricidade da Ucrânia.







Durante as últimas semanas, Moscovo e Kyiv têm trocado acusações sobre os mais recentes ataques contra esta central nuclear, que tem seis reatores com capacidade total de 6.000 megawatts e está ocupada desde março por tropas russas.



A Ucrânia também acusa a Rússia de armazenar armas pesadas na central de Zaporizhia e de usá-la como base para ataques a posições ucranianas.



Moscovo nega, por sua vez, ter implantado armas na fábrica e garante que existam apenas unidades de segurança. A Rússia, por sua vez, acusa as forças ucranianas de realizar ataques de drones no local.





A ONU tem apelado à criação de uma zona desmilitarizada em torno da fábrica para garantir a segurança do local e permitir uma missão de inspeção.





Esta quarta-feira, depois de se reunir em Istambul com uma delegação russa, o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), Rafael Grossi, disse que uma inspeção à central nuclear de Zaporizhia poderá ocorrer “nos próximos dias”, enquanto a Rússia prometeu colaborar.







(em atualização)