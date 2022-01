Ucrânia. Chanceler alemão pede à Rússia "passos inequívocos" para diminuir tensão

O Chanceler alemão, Olaf Scholz, exortou hoje a Rússia a dar "passos inequívocos" no sentido da diminuição da tensão na fronteira com a Ucrânia, após um encontro em Madrid com o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez.