Ucrânia. Chefe da diplomacia dos EUA faz visita surpresa a Kiev

Na última semana, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, destacava os “ avanços notáveis ” do exército ucraniano, sobretudo no sul do país.

, adiantou um alto funcionário do Departamento de Estado aos jornalistas.Esta é a quarta visita de Antony Blinken ao país desde o início da invasão russa em 24 de fevereiro de 2022. O chefe da diplomacia norte-americana vai estar dois dias na capital russa nesta que é a primeira deslocação desde o início da contraofensiva ucraniana.Blinken deverá reunir-se com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e com o ministro dos Negócios Estrangeiros, Dmytro Kuleba, entre outros responsáveis.O responsável do Departamento de Estado acrescentou ainda que"As forças ucranianas fizeram avanços impressionantes no Sul em particular, mas também no Leste nos últimos dias e semanas. Mas penso que o mais importante é obtermos uma avaliação real dos próprios ucranianos", referiu ainda o responsável, citado pelas agências internacionais.

EUA vão ajudar "até ao último ucraniano"





Em reação a esta visita do chefe da diplomacia norte-americana, o Kremlin considera que é evidente a intenção de Washington de continuar a financiar o esforço de guerra "até ao último ucraniano".







"Ouvimos repetidas declarações de que eles [os norte-americanos] pretendem continuar a ajudar Kiev pelo tempo que for necessário", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, aos jornalistas.





"Por outras palavras, vão continuar a apoiar a Ucrânia em estado de guerra e travar esta guerra até ao último ucraniano, sem poupar dinheiro para isso. É assim que o percecionamos. Isto não vai afetar o curso da operação militar especial", acrescentou.