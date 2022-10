Ucrânia. Combates intensificam-se na região do Donbass

Forças militares russas começaram a chegar à Bielorrúsia para integrarem um contingente conjunto na fronteira com a Ucrânia. O agravamento da tensão nesta fronteira ocorre enquanto se intensificam os combates no extremo oposto da Ucrânia, pelo controlo da região do Donbass.