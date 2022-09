Ucrânia. Começaram os Referendos de adesão à Rússia em territórios ocupados

A votação serve justificar a integração na Federação Russa, mas as Consultas Populares estão a ser condenadas pela Comunidade Internacional.



As quatro regiões separatistas representam cerca de 15% do território ucraniano e acontecem depois de as forças ucranianas terem recuperado território no leste e no sul da Ucrânia.



Em Donetsk, o Chefe da Comissão Eleitoral diz que todos os cidadãos têm direito ao voto, mesmo os que estão no estrangeiro.