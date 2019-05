Ucrânia. Comediante Volodymyr Zelensky toma posse como Presidente

RTP20 Mai, 2019, 10:52 | Mundo

Zelensky, candidato do partido Servo do Povo, venceu as eleições presidenciais no passado dia 21 de abril, com uma maioria de 73 por cento. Competindo com mais 38 candidatos, incluindo o Presidente cessante, Petro Poroshenko, Zelensky obteve a vitória, sem qualquer experiência política prévia.



O novo Presidente ucraniano é um conhecido comediante e ator no país. Apesar da sua formação em Direito, é dono da empresa de produção Kvartal 95 e criou a série televisiva Servo do Povo – nome que mais tarde daria ao seu partido – e em que desempenha o papel de presidente da Ucrânia.Zelensky enfrentará vários desafios: a luta contra a corrupção; o diálogo com a Ucrânia de Leste e a Rússia; a incerteza quanto à política económica, o que pode bloquear potencias investimentos.



Não obstante o percurso profissional, Zelensky representa a emergência do populismo na Ucrânia e, acima de tudo, na Europa de Leste. A falta de experiência política, o estatuto como antissistema e a demarcação relativamente aos políticos convencionais contribuíram significativamente para a sua vitória.



O novo Presidente mostrou determinação em combater a corrupção política no país, após inúmeros escândalos, sobretudo nas esferas política e judicial. Em última instância, a sua esmagadora vitória representa uma Ucrânia cansada de escândalos e o desejo por figuras políticas que tenham os interesses do povo em consideração.



Por outro lado, as relações com a Rússia têm sido marcadas pela tensão, desde a anexação da Crimeia em 2014.



O anterior Presidente, Petro Poroshenko, manteve uma posição marcadamente nacionalista e anti-russa nos últimos cinco anos, pelo que a vitória de Zelensky pode significar uma rejeição desta via política.



A Ucrânia poderá agora ter a possibilidade de melhorar as relações com a Rússia, mas nada é certo. Zelensky prometeu pôr fim à guerra com as forças russas na região leste de Donbass, que já levou a 13 mil mortes, e manifestou-se favorável a uma reaproximação à pró-russa Ucrânia do Leste.



Uma vez que o Ocidente apoiava a linha anti-russa de Poroshenko, a vitória de Zelensky poderá ditar também uma inversão na política externa ucraniana, caso o novo Presidente opte pelo regresso à esfera de influência de Moscovo.