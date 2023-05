Depois de terem aprovado a criação de um mecanismo de registo de danos, no dia de ontem, os 46 estados membros da organização, incluindo Portugal, propuseram hoje a criação de um tribunal com competências específicas para julgar os crimes cometidos em solo ucraniano.Esta foi uma das decisões finais da cimeira do Conselho da Europa, em Reiquiavique, uma cimeira acompanhada, a par e passo, pelo enviado da Antena 1 à Islândia, João Vasco.