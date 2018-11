Ucrânia. Conselho de Segurança da ONU em reunião de emergência

Moscovo e Kiev pediram à ONU a realização de uma reunião extraordinária.



A Rússia confirma que disparou contra embarcações ucranianas e que apreendeu três navios no mar de Azov, a norte do mar Negro, na região da Crimeia.



A Ucrânia diz que dois marinheiros ficaram feridos e acusa Moscovo de ter agido de forma ilegal, uma acusação rejeitada pelo Kremlin, que fala antes de provocações de Kiev.



Desde que a Crimeia foi anexada pela Rússia, em 2014, que os dois países cumprem um tratado bilateral para o uso do mar de Azov.



Nos últimos dias, aumentou a pressão de Moscovo para controlar as rotas marítimas naquela zona.



O Presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko, quer aprovar a Lei Marcial para prevenir ataques por parte da Rússia.