Ucrânia. Corre-se contra o tempo para ajudar a população a enfrentar o inverno

Foto: Reuters

O porta-voz do gabinete de coordenação de assuntos humanitários da ONU no país, Saviano Abreu, reconhece que há muito trabalho por fazer em casas, abrigos, escolas e hospitais e quando em várias regiões as temperaturas já baixaram de forma acentuada.