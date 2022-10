Ucrânia corta relações com Teerão e vira-se para Israel

Nos últimos meses, o governo ucraniano tem tentado estabelecer contacto com o ministro israelita da Defesa para abordar a possibilidade de uma cooperação militar entre os dois países. A última tentativa aconteceu ontem, mas Israel cancelou horas antes. Em Jerusalém, os políticos parecem dividir-se sobre se devem ou não aprofundar a sua cooperação com a Ucrânia neste ponto.Apesar de Israel ter condenado publicamente a invasão russa à Ucrânia, o governo israelita optou por limitar o apoio a Kiev à ajuda humanitária, salvaguardando assim a cooperação com Moscovo na Guerra Civil Síria.No mês passado, Zelensky disse estar “chocado” com o facto de Israel não ter fornecido nenhum armamento à Ucrânia desde o início do conflito. “Não entendo o que se passa com Israel. Não entendo por que motivo é que não nos pode fornecer meios antiaéreos”, afirmou o presidente ucraniano na altura.Entretanto, o ministro israelita da Diáspora, Nachman Shai, defendeu hoje a entrega de armas à Ucrânia, depois do aviso, esta segunda-feira, de Moscovo contra uma cooperação entre Jerusalém e Kiev. "Não há dúvida de qual o lado que Israel deveria escolher neste conflito sangrento. Chegou o momento de Israel fornecer apoio militar à Ucrânia, como fazem os Estados Unidos e a NATO", disse Shai. A Rússia alertara Israel : caso o país opte por fornecer equipamento militar à Ucrânia, as relações políticas russo-israelitas “ficarão destruídas”. Dmitry Medvedev, ex-presidente e ex-primeiro-ministro russo e aliado próximo de Putin, disse ainda que a decisão de Israel seria “um passo muito imprudente” para o país.Israel tem fornecido, nos últimos dias, informações sobre os drones Shahed-136 de fabrico iraniano que a Rússia está a usar nas investidas sobre cidades ucranianas e que levaram Kiev a anunciar um corte dos laços diplomáticos com Teerão.O ministro ucraniano dos Negócios Estrangeiros pediu ontem aos homólogos europeus que impusessem um pacote de sanções contra o Irão, por o país estar a fornecer drones militares ao Kremlin. Dmytro Kuleba disse que Teerão tem total responsabilidade pela destruição na Ucrânia, ao unir-se à Rússia para espalhar terror e morte.