Ucrânia. Dispara número de combatentes do Grupo Wagner da Rússia

Em setembro, Vladimir Putin anunciou a “mobilização parcial” de 300 mil reservistas para a guerra na Ucrânia, que dura há 300 dias. No entanto, desde então, a Rússia tem sofrido uma série de derrotas e contratempos no campo de batalha e o Ocidente estima que Moscovo perdeu dezenas de milhares de soldados na ofensiva militar., o que corresponde a cerca de dez por cento do total de forças russas no terreno.

"Longe de ser uma força de elite"

No entanto, apesar do elevado número de combatentes desta organização paramilitar de origem russa, as autoridades britânicas ressalvam que o Wagner trocou “qualidade por quantidade” e enfrenta os mesmos desafios no campo de batalha que os militares russos em geral, ou seja, a mesma escassez de equipamentos e um elevado número de baixas.

Segundo as estimativas britânicas, o número de condenados nas prisões russas diminuiu em mais de 23 mil em setembro e outubro – os meses em que vigorou o recrutamento de soldados.

De acordo com a BBC, acredita-se que muitos condenados russos se tenham juntado ao Grupo Wagner sob a promessa de que as suas sentenças seriam atenuadas após cumprirem seis meses na linha da frente da batalha.De acordo com uma avaliação recente dos serviços de informações militares britânicos, os mercenários pertencentes a esta organização paramilitar russa estão mal treinados e receberam ordens específicas e limitadas no campo de batalha, sem permissão para se desviarem do plano, correndo o risco de serem executados.

Quem são os mercenários do Grupo Wagner?

O Grupo Wagner é considerado um braço armado de Moscovo, um exército paralelo ao serviço do Kremlin, apesar de a Rússia negar que o grupo tenha qualquer ligação com o Estado.O grupo de mercenários atua em várias regiões do mundo, nomeadamente na Síria e em África, mas principalmente no leste da Ucrânia.Nesse mesmo ano, militares do Grupo Wagner também foram enviados para o Donbass para apoiar os separatistas pró-russos e forçar uma retirada das forças ucranianas da região.Acredita-se que os mercenários do Grupo Wagner tenham estado envolvidos numa série de ataques de "bandeira falsa" no leste da Ucrânia com o objetivo de dar à Rússia um pretexto para atacar. A inteligência alemã suspeita também que os mercenários do Grupo Wagner também possam estar envolvidos na morte de civis em Bucha.A organização foi fundada por Dmitry Utkin, antigo membro das Forças Especiais russas que atualmente está sob sanções dos Estados Unidos e da União Europeia, por ajudar separatistas apoiados pela Rússia no leste da Ucrânia.

Estes mercenários são acusados por países ocidentais, como França, Reino Unido e Alemanha, de realizar operações clandestinas desestabilizadoras ao serviço de Moscovo em países em conflito, como a Ucrânia ou em nações africanas.

“Devemos reconhecê-los imediatamente como uma organização terrorista. Não estão apenas a atacar Bakhmut e a destruir completamente uma grande cidade industrial, mas têm uma presença cada vez maior nos Estados africanos”, denunciou.