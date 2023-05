Ucrânia diz ter derrotado brigada russa em Bakhmut e confirma fuga de tropas

Biletsky afirmou ainda que foi feito um "número significativo de prisioneiros" e que "a 3ª unidade de assalto de Wagner também sofreu pesadas perdas".O chefe da terceira brigada de assalto ucraniana confirma, assim, as alegações do responsável do grupo Wagner de que o exército russo abandonou a região de Bakhmut.

“O nosso exército está a fugir”

O líder do grupo paramilitar russo Yevgeny Prigozhin, que tem acusado Moscovo de não fornecer o apoio militar e as munições necessárias para o combate, acusou na terça-feira a brigada russa de ter abandonado as suas posições em Bakhmut, provocando centenas de baixas entre os combatentes do grupo Wagner.“Em vez de lutar, estamos a assistir a intrigas o tempo todo. Temos um ministério da intriga em vez de um Ministério da Defesa”, acusou Prigozhin.O líder do grupo Wagner salienta que a fuga dos militares não é problema deles. “É problema de quem os lidera e de quem define as tarefas. Um soldado sai das trincheiras porque não é necessário morrer [como um] inútil. Um soldado pode morrer, mas um soldado não deve morrer por causa da total estupidez da sua liderança”, declarou.Visivelmente irritado e a apontar para dezenas de corpos, o líder dos mercenários acusou mesmo as autoridades russas de serem responsáveis pelas mortes dos militares que integram na ofensiva russa No entanto, esta quarta-feira, Prigozhin voltou a reclamar que os seus combatentes continuam a não receber munições suficientes para dar uma resposta às tropas ucranianas em Bakhmut.A cidade ucraniana de Bakhmut, palco desde agosto de 2022 da mais longa e sangrenta batalha da guerra na Ucrânia, é atualmente o principal objetivo da campanha militar russa.O porta-voz das Forças Armadas ucranianas, Serhii Cherevatyi, sublinhou que a batalha “ainda está em andamento”, mas que “o inimigo está a sofrer enormes perdas nesta área”.Ao contrário de Prigozhin, Cherevatyi diz que o problema não é a falta de munições, mas sim a falta de combatentes. “Se eles [Wagner] não conseguirem mais pessoal ou mudarem as suas táticas, num futuro próximo, o PMC Wagner não existirá mais nesta área”, afirmou.

